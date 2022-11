Inauguração de passarela natalina do Igapó é adiada por falta de segurança

O Corpo de Bombeiros notificou a Prefeitura de Londrina sobre a falta de segurança na passarela de Natal instalada sobre o lago Igapó dois, na zona sul. A corporação fez uma vistoria no local nesta semana após receber uma denúncia e constatou os problemas, como a falta de sinalização da saída de emergência e, principalmente, o guarda-corpo deficitário. O alerta frustrou os planos do município, que iria inaugurar a decoração natalina na noite desta quinta-feira (10).







“São algumas irregularidades básicas, mas muito importantes para medidas de prevenção, como a proteção por guarda-corpo, saída de emergência sinalizada, extintores. Hoje existe um guarda-corpo por cordas. Isso não é autorizado pela legislação do Corpo de Bombeiros. O guarda-corpo tem que ser estrutural, os balaústres devem estar posicionados na vertical e não na horizontal”, destacou a tenente Ana Julia Takata, do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros.



Além disso, a corporação também avisou o município sobre a necessidade da presença de um guarda-vidas no local após o funcionamento, seguindo o que prevê a legislação nesse tipo de evento. “Esse serviço não é de competência do Corpo de Bombeiros. A empresa é que deverá contratar um profissional particular para fazer a proteção. A prefeitura informou que terá um profissional preparado”, afirmou.







Após a correção das irregularidades, o poder público municipal terá que oficiar os Bombeiros para que uma nova fiscalização seja feita, com o objetivo de liberar a passarela, que está sendo sustentada por três balsas. A reportagem procurou o Núcleo de Comunicação da prefeitura sobre os apontamentos do Corpo de Bombeiros, entretanto, não recebeu nota atualizada até a finalização da matéria.







