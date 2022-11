'O principal desafio será recompor o orçamento da assistência social', diz Marcia Lopes

A londrinense Marcia Lopes espera iniciar os trabalhos na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até segunda-feira (14). Ela ficará em Brasília (DF), no Centro Cultural Banco do Brasil, junto com os demais escolhidos para fazer parte da equipe. A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2010 e 2011, no segundo mandato de Lula, foi anunciada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) como uma das coordenadoras da área social na terça-feira (8).





Londrinense Márcia Lopes vai compor equipe de transição do governo

Publicidade

Publicidade





Lopes estará ao lado da senadora Simone Tebet (MDB), do deputado estadual mineiro André Quintão (PT) e da ex-ministra Tereza Campelo. “Recebi o telefone da Gleisi (Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores) dizendo que o presidente Lula havia feito o convite. Teria que ser uma reposta rápida, aguardaram minha posição e foi positiva”, contou à FOLHA.







Professora aposentada da UEL (Universidade Estadual de Londrina), é formada em assistência social pela instituição. Foi vereadora pela cidade de 2001 a 2004 e candidata a prefeita nas eleições de 2012, terminando em terceiro lugar no pleito. Anos antes, em 2007, havia assumido no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) o cargo de coordenadora da Rede de Pobreza e Proteção Social dos países da América Latina e Caribe.





Para Marcia Lopes, o principal desafio da transição e, principalmente, do próximo governo será recompor o orçamento da assistência social. “A assistência foi desmontada do ponto de vista orçamentário. O ministério (de Combate à Pobreza) hoje está no Ministério da Cidadania, com uma série de outras políticas públicas. Sabemos que teremos um esforço hercúleo para reconstruir a assistência social, resgatando o pacto federativo, considerados estados e município”, avaliou a ex-ministra, que nesta quarta-feira (9) cumpria agenda em Santa Catarina.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA.