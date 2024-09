Incêndio atinge propriedades rurais perto da avenida dos Pioneiros em Londrina

Outro incêndio de grandes proporções na tarde desta quinta-feira (26) atinge a avenida dos Pioneiros, na região do Tauá. Há chamas também na Gleba Palhano .





Segundo o tenente Jonathan Prado do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta do meio-dia e foram se alastrando. São três focos em uma área de aproximadamente 50 mil metros quadrados. O foco principal foi salvar uma granja que tem perto e um outro sítio. As pessoas foram salvas, ninguém se machucou.

"É um pouco difícil dizer a real condição de que se iniciou esse foco de incêndio, onde tivemos, na verdade, vários focos espalhados aqui na região do Tauá, e que atingiram grande parte da vegetação. Infelizmente, também atingiram algumas propriedades. A extensão ainda estamos avaliando, a gravidade. Estamos ainda na operação. Temos três frentes de equipes combatendo os focos mais perigosos dentre a frente de fogo, que está se alastrando. Então, a área atingida é bastante considerável, já. Desde a nossa chegada, foi uma chegada rápida, mas, infelizmente, com o vento muito forte neste horário, os focos de incêndio, a vegetação bem seca, a vegetação foi totalmente comprometida. O foco de incêndio alastrou rapidamente", afirmou.





"A população aqui está ajudando demais. Eu tenho que deixar meus sinceros agradecimentos neste momento, porque apenas o corpo de Bombeiros, trabalhando nessa situação aqui, iríamos resolver a situação, só que por um tempo muito mais longo. Sem a ajuda deles, das empresas parceiras da região, da população, dos próprios moradores, mesmo tendo seus bens destruídos, eles estão ali voluntariamente nos ajudando", comentou.

Não houve feridos. "As informações que nós tivemos que do início dos incêndios, do incêndio em si, é que tinha o risco de duas pessoas que estavam ali próximas e foram retiradas, mas infelizmente esses danos materiais houveram, tiveram alguns veículos que foram incendiados, algumas propriedades também, de residência, áreas com animais, conseguimos salvar alguns animais ali diante de toda a situação também", disse o tenente.





Duas pessoas encaminhadas para atendimento médico pela inalação da fumaça. "A região, por conta do vento, essa fumaça ela gera um desconforto muito grande, então, para a nossa equipe, para nós, para as populações em volta, até as pessoas que estão nos ajudando, nós temos a orientação, damos a orientação para que elas se cuidem, se preservem. Para que não virem uma vítima dessa situação".



No total, São 11 homens empregados no combate aos incêndios e dois oficiais que precisaram de auxílio médico por exaustão no trabalho contra o fogo.





Os bombeiros, por volta das 15h, ainda estão combatendo os focos de fogo, e não tem previsão de término. Já foram 10 mil litros de água para o combate.





Matéria em atualização.





(Com Larissa Ayumi Sato)