Incêndio de grandes proporções atinge vegetação na Zona Sul de Londrina

Um incêndio que começou na esquina da Bento Munhoz da Rocha Neto com a rua Jerusalém, na Zona Sul de Londrina, assustou os moradores da região na manhã desta quinta-feira (26).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram avistadas por volta das 11h30 e teriam começado em uma área de vegetação nas proximidades do aterro do lago Igapó, na Gleba Palhano.

Os bombeiros estão no local atendendo a ocorrência. Informações preliminares apontavam que o fogo teria se alastrado e atingido um prédio, o que não foi confirmado.





Não há informações sobre o que provocou o início das chamas, que rapidamente se alastraram, levadas pelo vento, destruindo dezenas de árvores e vegetação. A fumaça tomou conta do céu e pôde ser vista de vários pontos, mesmo distantes. A fuligem deste fogo atingiu o telhado de palha de um espaço comum de um condomínio na rua Toshio Imai, queimando a estrutura.



Até o momento de publicação desta matéria, não houve confirmações de vítimas humanas ou animais.





Do dia 1º de setembro até o começo da tarde desta quinta-feira (26), os bombeiros atenderam 68 casos de incêndio em vegetação em Londrina. A média é de praticamente três registros por dia. Na tarde de quarta-feira (25), o fogo numa mata no fundo do jardim Europa, na zona sul, ameaçou atingir o Parque Arthur Thomas.



Até por volta das 13h30, o Corpo de Bombeiros informou que já tinham sido consumidos 60 mil litros de água, e ainda havia focos de incêndio.





A recepcionista Amanda Tenório, 23, tinha acabado de chegar do trabalho quando conversou com a reportagem. "Nossa, eu levei um susto (quando viu as chamas). Eu vim dali. Meu filho daqui a pouco vai chegar da creche. Não dá pra respirar aqui. Um absurdo. Eu, por exemplo, estava no trabalho. Não sabia de nada. Levei um susto. Liguei pra minha mãe agora. Falei: 'mãe, tá pegando fogo aqui em frente de casa'". Tenório mora com a mãe, o filho de dois anos e o avô.



Já o empresário autônomo Gabriel Rossi viu o incêndio do começo. "Eu comecei a ouvir barulho muito alto. Eu pensei que era uma construção aqui em cima que o pessoal estava fazendo e ao olhar, (viu que eram) estalos muito altos", comenta. "Eu fiquei preocupado e vim ver o que estava acontecendo, porque de repente a gente tem que tomar uma providência mais rápida".





Quanto ao prédio nas proximidades, Rossi também presenciou a ocorrência. "Eu vi de longe. Eu vi o pessoal gritando, daí eu fui ver. O prédio estava pegando fogo mesmo, no ar-condicionado. Só que só na parte de fora e estava saindo bastante fumaça escura. Eu vi o pessoal gritando e os bombeiros já tinham chegado nessa hora. E o pessoal atendeu rápido. Os bombeiros foram com o carro mais perto e acredito que eles conseguiram", conta.





(Com Larissa Ayumi Sato e Pedro Marconi - Grupo Folha)

Matéria em atualização.