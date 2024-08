Incêndio de grandes proporções atinge fundo de vale na zona Leste de Londrina

Um incêndio de grandes proporções na noite de quinta-feira (22) destruiu um amontoado de reciclagem que estava acumulado próximo a um fundo de vale no Marabá, na zona Leste de Londrina.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou do reforço de uma carreta com mais água para controlar as chamas que, num primeiro momento, não representavam perigo de atingir os imóveis próximos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As chamas causaram muita fumaça, e a ocorrência chamou atenção de populares nas rendondezas.







Não foi possível definir o que provocou o fogo.