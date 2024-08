Incêndio destrói materiais recicláveis a poucos metros do Ponto de Entrega Voluntária do Vista Bela

Um incêndio de grandes proporções destruiu um ponto de reciclagem familiar num terreno à margem da rua Sólon Alves Rêgo, no residencial Vista Bela, zona norte de Londrina, no final da noite de domingo (11).





Três caminhões do Corpo de Bombeiros precisaram ser deslocados até o endereço, que fica na mesma rua, e 100 metros de distância, do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do bairro, que na semana passada havia sido alvo de fogo .

Foram necessários mais de 15 mil litros de água para controlar as chamas neste último registro. “Havia bastante material reciclável incendiado. Inicialmente foi repassado que tinha uma residência pegando fogo, mas na nossa chegada eram apenas os materiais. Fizemos o controle das chamas e depois o rescaldo. Tinha muito lixo acumulado, com residências em volta. Nossa preocupação era isolar esse foco”, destacou o cabo Valner Wilson, dos Bombeiros.





O dono dos materiais estava em casa, na mesma região, quando ficou sabendo das chamas, que se alastraram rapidamente.

“Meu filho mais velho me ligou e eu vim para cá. Corri, mas já estava tudo pegando fogo. Terminei o dia dos pais de forma triste”, lamentou o coletor José Alves Vieira. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. “Não desconfio de ninguém. Não briguei com ninguém”, garantiu.





O morador é natural do estado de São Paulo e mantinha a cooperativa informal e improvisada a céu aberto há cerca de dois anos. “Iria vender tudo nessa segunda-feira (12). O dinheiro seria para o sustento da minha família, pagar aluguel. Mas tenho coragem para trabalhar (e recuperar)”, projetou.





O fogo também atingiu a rede de energia elétrica, deixando parte do Vista Bela no escuro. Até a finalização da matéria a Copel não havia informado se os reparos foram realizados e a distribuição retomada.





