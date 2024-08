Incêndio no Vista Bela destrói materiais do Ponto de Entrega Voluntária

Um incêndio de grandes proporções no final da tarde de quarta-feira (7) destruiu parte dos materiais que estavam acumulados no PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do residencial Vista Bela, na zona norte de Londrina. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, optou por não intervir de maneira mais significativa já que as chamas não representavam perigo de atingir outros imóveis próximos.





Não foi possível definir o que provocou o fogo. “Viemos para fazer as ações e encontramos uma grande quantidade de material combustível que já estava em processo de queima, mas emergencialmente vimos que não tinha risco de passar para outras edificações”, explicou a tenente Luana da Silva Pereira, dos Bombeiros.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a manhã desta quinta-feira (8) ainda havia muita fumaça saindo do local. O PEV, que é uma área pública controlada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), pode ser utilizado para descarte de entulhos de construção civil, madeiras e gramas por moradores em geral, carroceiros, jardineiros e pequenos geradores.





Em nota, a companhia informou que “atua para coibir a ocorrência de incêndios no Ponto de Entrega Voluntária do Vista Bela mediante controle das pessoas que acessam o espaço e dos resíduos que são descartados na área. “A companhia mantém um vigia no local 24h por dia e realiza a limpeza dos detritos ao menos três vezes na semana, removendo, sobretudo, os materiais com potencial inflamável, que, inclusive, podem entrar em combustão espontânea em decorrência do clima seco.”