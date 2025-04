Polícia apreende 134 celulares oriundos do Paraguai na Região de Maringá

O BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária do Paraná) apreendeu, na manhã desta terça-feira (8), 134 celulares de marcas variadas no município de Farol (Centro-Oeste). Os aparelhos não tinham nota fiscal e eram oriundos do Paraguai.





Os celulares foram encontrados dentro de um veículo após abordagem na BR-272. As mercadorias foram entregues na Receita Federal de Maringá (Noroeste), juntamente com o veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após ser ouvido pelo delegado de plantão, o indivíduo abordado, responsável pelas mercadorias, foi conduzido até a Delegacia Da Polícia Federal de Maringá e apresentado para lavratura de flagrante.