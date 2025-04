Inédito no Brasil, colégio agrícola tecnológico segue em obras na Zona Norte de Londrina

O governo do estado está construindo, na Zona Norte de Londrina, o primeiro colégio agrícola do Brasil voltado exclusivamente para o ensino técnico com foco em tecnologia. A obra, ainda em fase inicial, representa uma tentativa de suprir a crescente demanda por profissionais qualificados no agronegócio, especialmente nas áreas de operação de drones e manutenção de equipamentos agrícolas.





O CEEPA (Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola) já teve 17% do projeto executado e tem previsão de entrega para fevereiro de 2026. Com investimento de R$ 20,7 milhões, a unidade vai oferecer formação técnica integrada ao Ensino Médio, com turmas de até 700 alunos.

A proposta pedagógica inclui aulas práticas com tratores, colheitadeiras e drones, além de disciplinas que abordam inovação no campo. Londrina foi escolhida por ser considerada um polo do agronegócio e da tecnologia no Estado.





O colégio segue um modelo educacional inspirado em experiências internacionais de formação profissional, como o que foi adotado no início dos anos 2000 em parceria entre o Senai e a montadora Audi.





Segundo o secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, a construção do novo CEEPA em Londrina foi uma decisão estratégica. “O primeiro colégio de tecnologia agrícola do Brasil está sendo criado no Paraná, reafirmando o protagonismo do Estado no setor do agronegócio. Por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, o colégio será implantado em Londrina, um importante polo agropecuário”, afirmou.

O novo modelo educacional proporcionará aos adolescentes do Ensino Médio uma formação técnica voltada à tecnologia aplicada à agricultura e à pecuária. O currículo incluirá componentes curriculares como capacitação em operação e manutenção de drones.





“O colégio, no modelo Agrotech, representa um avanço na educação agrícola, preparando jovens para os desafios e as oportunidades do setor com o que há de mais moderno em tecnologia”, acrescentou.