Ingressos para abertura do Filo, com Vera Holtz, estão esgotados

Os ingressos para o espetáculo "Ficções", com Vera Holtz, que abre o Filo 2025, com duas sessões nos dias 7 e 8 de fevereiro, às 20h30, esgotaram assim que foram abertas as vendas no sábado (25). Mas a organização do evento informa que haverá fila de espera no Teatro Ouro Verde para quem ficou sem ingressos.





Outros espetáculos, como "Brás Cubas", apresentado pela Cia Armazém de Teatro, nos dias 15 e 16 de fevereiro, também está com grande procura, mas ainda há ingressos disponíveis. Este espetáculo encerra a programação do Filo.





Todos os outros espetáculos estão com ingressos à venda. Este ano, o Filo (Festival Internacional de Londrina) ainda terá uma grande programação de teatro de rua, gratuita, incluindo espetáculos infantis.





no Sympla ou pelo site filo.art.br. Os ingressos estão à vendaou pelo





Os preços variam entre R$ 45, 00 (inteira) e R$ 22,50 (meia).





SERVIÇO





Festival Internacional de Londrina – Filo – Etapa Fevereiro 2025





De 6 a 16 de fevereiro

Realização: Usina Cultural

Apoio: Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina

Patrocínio: Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal da Cultura / Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura)





