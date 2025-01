Londrina lamenta morte do artista plástico Fernando Martinez

A comunidade cultural de Londrina recebeu consternada a notícia da morte do artista plástico Fernando Martinez ocorrida no sábado (25), em Araçatuba (SP). A informação foi divulgada neste domingo (26) nas redes sociais, com homenagens de amigos e artistas que reconhecem o trabalho desenvolvido por ele pela cultura de Londrina. Ele faleceu após sofrer uma parada cardíaca.





Nascido em São Paulo (SP), Martinez cursou Artes Visuais na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e realizou sua primeira mostra individual na cidade em 1996. Participou também de exposições e salões de arte em outras cidades do Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

Reconhecido por seu trabalho, também integrou mostras coletivas na cidade, desde os anos 1990 até o início dos anos 2000, convivendo e trabalhando com artistas que são seus contemporâneos como Agenor Evangelista, Ângela Diana, José Maria Frutuoso e Fernando Londrina, entre outros. Também foi amigo e parceiro de trabalho do quadrinista e artista plástico Eduardo Tadeu, falecido no último dia 25 de dezembro, para quem produziu uma exposição. Seu trabalho na área sempre foi considerado de grande profissionalismo.





O amigo e também artista plástico José Maria Frutuoso lembra que conheceu Martinez nos anos 1990, no ateliê de Paulo Menten que morou em Londrina e era considerado um dos maiores gravuristas do Brasil. "Nos tornamos amigos muito rápido, comecei a frequentar sua casa, conviver com sua família, ele também esteve na minha casa várias vezes e fizemos muitos trabalhos juntos, tinha um dia agendado durante a semana em que nos reuníamos em sua casa para pintar, conversar e tocar violão", diz Frutuoso.

"Além de trocarmos informações sobre artes e exposições, eu participava das reformas em sua casa e carreguei muitos quadros na garupa de sua moto. Ontem ele nos deixou, ficará a saudade e as boas lembranças deste tempo de convívio e de tudo que compartilhamos, do seu grande coração, da humildade em dividir tudo aquilo que sabia e aprendia", complementa.





Na Secretaria de Cultura de Londrina, Martinez trabalhou como gestor cultural, especialmente ligado ao patrimônio artístico, valorizando e incentivando artistas plásticos da cidade e colaborando com eventos como a Mostra Afro para a qual criou um catálogo que chamou a atenção também sobre seu trabalho de designer gráfico, elogiado inclusive por artistas que se tornaram referência na arte de Londrina e do país, como Paulo Menten e Dolores Branco.





O corpo de Fernando Martinez foi sepultado neste domingo (26), em Araçatuba (SP).