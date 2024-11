Ingressos para apresentação de balé clássico no Ouro Verde estão à venda em Londrina

Estão à venda os ingressos para o espetáculo de balé clássico “A Bela Adormecida”, que a Escola Municipal de Dança estreia no Teatro Ouro Verde no fim de novembro, com mais de trezentos bailarinos, incluindo alunos, professores e convidado do Ballet de Londrina. Serão quatro apresentações noturnas, de quinta a domingo, nos dias 28, 29, 30 e 1º de dezembro, sempre às 20 horas, e uma matinê, com a versão reduzida da mesma obra, no domingo, dia 1º, às 16 horas.





Os ingressos custam R$40 e 20 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pelo Sympla , ou presencialmente na Funcart (Rua Souza Naves, 2380). A temporada inclui ainda a montagem de dança contemporânea “O que nos move”, uma homenagem aos 90 anos de Londrina, a ser apresentada no dia 30 de novembro, sábado, às 16 horas, com ingressos por igual valor. Ambos têm autoclassificação livre.

Dividido em três atos e inspirado no clássico infantil de Charles Perrault, “A Bela Adormecida” traz como protagonista a Princesa Aurora. No dia do seu batizado, ela recebe uma maldição da fada má Carabosse, que não tinha sido convidada para a festa: ao completar 16 anos, Aurora seria picada por uma agulha e cairia em profundo sono eterno. A promessa se cumpre e, após adormecer por cem anos, a Princesa é finalmente despertada por Désiré, com quem se casa no 3º Ato. Nas bodas, desfilam personagens muito conhecidos do imaginário infantil, como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e O Gato de Botas.





A produção conta com figurinos inéditos e cenários luxuosos. O espetáculo tem direção geral de Luciana Lupi, também coordenadora da EMD, e direção artística de Marciano Boletti. A Funcart e a Escola Municipal de Dança contam com patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O apoio institucional é da Casa de Cultura da UEL.





(Com assessoria de imprensa)