Ingressos para Expo Parque já podem ser adquiridos a partir desta segunda

Começam nesta segunda-feira (6) as vendas dos ingressos Expo Parque, que dão acesso ao Parque Governador Ney Braga durante a 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, organizado pela Sociedade Rural do Paraná.



Pela primeira vez, os ingressos poderão ser adquiridos de forma on-line, por meio do site. O novo modelo de vendas busca proporcionar mais conforto, comodidade e agilidade aos participantes da Expô, além de evitar longas filas de espera do público.



Os ingressos também poderão ser adquiridos em pontos de vendas físicos oficiais, localizados na rede de lojas das Óticas Diniz. Os estabelecimentos abrem e fecham de acordo com o horário dos shoppings e do comércio local.



Lojas físicas para compra





Rua Sergipe, 707

Rua Sergipe, 428

Rua Professor João Cândido, 100

Rua Senador Souza Naves, 158

Avenida Bandeirantes, 666

Avenida Saul Elkind, 1433

Londrina Norte Shopping

Catuai Shopping

Ibiporã – Avenida Santos Dumont, 83

Cambé – Av. Inglaterra, 753

Rolândia – Av. Interv. Manoel Ribas, 1137

Arapongas – Av. Arapongas, 580

Apucarana – Rua Ponta Grossa, 1448



Valores





Para os dias 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 16 de abril, o valor do ingresso será R$ 24 para entrada inteira e R$ 12 para meia-entrada. Nos dias 7, 10 e 11, os ingressos custarão R$ 16 para entrada inteira e R$ 8 meia-entrada.



Regras para acesso





Crianças até seis anos não pagam;



Crianças de sete até 12 anos pagam meia-entrada;



Estudantes matriculados no ensino fundamental, regular, médio ou superior, deverão apresentar a carteira de estudante digital, CIE (carteira de identificação estudantil), que contém nome completo, foto atualizada, data de nascimento, grau de escolaridade, nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado, data de validade até 31 de março do ano subsequente ao da sua expedição e certificação digital, conforme a lei Federal nº 12.933/13 e Decreto nº 8.537/15;



Jovens de 15 a 29 anos de idade, de baixa renda e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com foto, o documento deve ser expedido por órgão público pagam meia-entrada;



Aposentados portando documento de identificação junto ao INSS, conforme lei 142 de 08.05.13, com foto pagam meia-entrada;



Idosos de 60 a 64 anos de idade, Lei 10.741/03 Art. 23 do Estatuto do idoso pagam meia-entrada;



Idosos com 65 anos em diante não pagam;



Doadores de sangue identificados por documento oficial expedido pela Secretaria de Estado da Saúde, atualizado (com data definida para a próxima doação) pagam meia-entrada;



Professores da rede pública ou privada, com apresentação de contracheque, holerite ou carteirinha, e documento com foto pagam meia-entrada;



Pessoas com necessidades especiais (cadeirantes, cegos, portadores de síndrome de down) e acompanhante não pagam;

Horário de Funcionamento das Bilheterias do Parque Gov. Ney Braga, durante a Exposição: das 9h às 23h59.





Vendas de shows