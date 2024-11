Inscrições para a 7ª Conferência Municipal da Cidade de Londrina encerram em 29 de novembro

As inscrições para a 7ª Conferência Municipal da Cidade de Londrina estão abertas e será realizada pelo CMPGT (Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial) de Londrina. O evento, que será realizado no dia 7 de dezembro, terá como tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para as Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”.





O evento acontecerá no auditório do Centro de Educação Infantil Valéria Veronesi, na Rua Benjamin Constant, 800, das 8h às 18h30. As inscrições das entidades da sociedade civil devem ser efetuadas até o dia 29 de novembro. O formulário de inscrição está disponível no site do IPPUL e pode ser acessado através deste LINK .

A população de Londrina está convidada a participar por meio dos seus segmentos vinculados à gestão pública como os movimentos populares, organizações não governamentais, entidades sindicais de trabalhadores e de empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano, entidades profissionais acadêmicas e de pesquisa, assim como representantes de conselhos profissionais.





Os interessados também podem realizar sua inscrição presencialmente, até o dia 29, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, na sede do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. O endereço é Rua Anísio Rigioli, s/n, Centro Cívico, piso térreo do edifício da Caapsml.

O tema da 7ª Conferência articulará e integrará as diferentes esferas e políticas urbanas – Política Municipal de Habitação; Acessibilidade e Mobilidade; Transportes e Trânsito; Saneamento Ambiental e Meio Ambiente; Regularização Fundiária do Município e Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável, em conformidade com o Plano Diretor, direcionando as propostas para todas as esferas da Federação.





De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, Rubens Ventura, a 7ª Conferência da Cidade de Londrina irá debater os temas pertinentes ao desenvolvimento do município. Também vai eleger os representantes de Londrina para a etapa da Conferência Estadual das Cidades e, posteriormente, para a Nacional. “As discussões serão pautadas nas políticas públicas e diretrizes que representam a realidade do nosso município e que colaborem com as diretrizes da PNDU (Política Nacional de Desenvolvimento Urbano)”, informou.

Serão três eixos de debate, com o objetivo de propor soluções sustentáveis para os problemas urbanos que a sociedade enfrenta: “Articulação entre os principais setores urbanos e o planejamento das políticas públicas”; “Gestão estratégica e financiamento” e “Grandes temas transversais: sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, transformação digital e território inclusivo e com justiça social”. “Todos estão convidados para participar das discussões sobre a realidade de Londrina e, por meio do seu segmento, se candidatar para levar para a etapa da Conferência Estadual as propostas discutidas e aprovadas pelo Município de Londrina”, afirmou Ventura.





Dúvidas sobre a conferência podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].





Também é possível fazer o contato pelo telefone (43) 3737-3888, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.





