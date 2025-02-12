Inscrições para Concurso de Música Sertaneja Teodoro e Sampaio estão abertas em Londrina

O 2º Concurso de Música Sertaneja Teodoro e Sampaio está com inscrições abertas através do formulário online , até o dia 20 de fevereiro. A participação é gratuita e aberta para moradores de Londrina e região, a partir dos 8 anos de idade.





O evento é promovido pela Corre (Associação de Arte e Cultura de Londrina) com apoio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura). A iniciativa, que busca homenagear não só uma dupla que marcou a cena sertaneja brasileira, mas também valorizar a cultura caipira.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





RESGATE DA NOSTALGIA

Publicidade





Durante décadas, os festivais e concursos de talentos no rádio e na TV foram responsáveis por revelar grandes ídolos da música brasileira, especialmente da música sertaneja. Por isso, o concurso tem como objetivo resgatar a nostalgia dessa era de ouro. É o que afirma a coordenadora do Corre Cultural Rose Andreia Castanho: “É um resgate da música sertaneja de raiz que tem se perdido com o decorrer dos tempos, um incentivo aos músicos deste estilo e também uma forma de descobrir talentos”.





A homenagem desta edição é para uma das duplas mais icônicas do sertanejo: Teodoro e Sampaio. Com sucessos atemporais como “Vestido de Seda”, “Casaco Verde”, “A Gostosona”, “Pitoco” e “Mulher Chorona”, a dupla começou a carreira nos anos 1980, cantando em circos. Com mais de 35 discos lançados e mais de 40 anos de trajetória, seu repertório mistura romantismo e bom humor, retratando diversas situações do cotidiano.

Publicidade





O concurso busca incentivar a apreciação do gênero, promovendo a cultura musical e o estilo sertanejo. Os vencedores terão a oportunidade de gravar música profissionalmente em estúdio e receber consultoria para gerenciamento de carreira, com os mesmos serviços oferecidos a cantores profissionais. O segundo colocado ganhará um violão elétrico Strinberg Le30. Além disso, um vale-compras de R$ 3 mil em marca country será dividido entre os premiados.





Todos competem em uma única categoria: “Música Sertaneja”. Somente músicas caipiras, de raiz ou sertanejas tradicionais serão aceitas. Estilos como sertanejo universitário, funknejo, pop e outras variações que não se encaixem na proposta serão desconsiderados pela comissão julgadora.

Publicidade





Os participantes podem se apresentar solo, em dupla, trio ou banda, com performances ao vivo, acompanhados ou não por músicos. O uso de bases instrumentais gravadas será permitido, mas toda a interpretação deve ser realizada ao vivo. Também serão aceitas apresentações exclusivamente instrumentais, desde que executadas ao vivo.





O concurso acontecerá em três etapas: pré-seleção, semifinal e final. Na primeira fase, serão selecionados 10 participantes que seguirão para a próxima etapa, que será realizada durante o primeiro dia da 2ª Festa Rural do Distrito de Maravilha, no dia 8 de março. Na ocasião, serão selecionados 5 artistas que irão disputar o 1º, 2º e 3º Lugar, no Palco Sunset da Expo Londrina no dia 12 de abril.

Publicidade





2ª FESTA RURAL NO DISTRITO DE MARAVILHA





Em sua segunda edição, a Festa Rural do Distrito de Maravilha promete animar o público sertanejo com dois dias de shows gratuitos. Organizado pelo projeto “Festa é Cultura” e desenvolvido pela CORRE, o evento é patrocinado pela Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





Na primeira edição, realizada em 2023, cerca de 5 mil pessoas participaram da festa que atraiu moradores de diferentes áreas do município. Neste ano, além da segunda fase do Concurso de Música Sertaneja, o palco da festa será usado durante os dias 8 e 9 de março para receber muitas atrações e shows, incluindo o momento Kids, com artistas infantis. Com apresentações que vão desde o Trio Modão Sertanejo até o Coro Voz Viva, o público também poderá visitar a praça de alimentação e aproveitar as demais atividades culturais.





Leia também: