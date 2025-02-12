Casa de Cultura está com inscrições abertas para novas vozes nos coros da UEL

A Divisão de Música da Casa da Cultura da UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu inscrições para interessados em participarem dos Coros da Universidade. As inscrições são voltadas a crianças, jovens e adultos, com o início das atividades no dia 24 de fevereiro.
Para os testes vocais de novos participantes devem se inscrever de forma presencial gratuitamente, entre os dias 17 e 20 de fevereiro, das 17h as 19h, na Divisão de Música da Casa de Cultura, localizada na rua Pernambuco, 540, no Centro de Londrina.
Contando com cinco modalidades, os coros da UEL realizam ensaios semanalmente, distribuídos de acordo com a faixa etária dos cantores.
Confira os horários e dias da semana destinados a cada coro.
Coro UEL (adulto): segundas e quartas-feiras, das 18h30 as 20h30
Oficina da Voz (adulto): segundas e quartas-feiras, das 18h30 as 20h
Coro Tempos Dourados (vozes femininas 60+): segundas e quartas-feiras, das 15h15 as 16h45
Coro Infanto-Juvenil da UEL (7 a 15 anos): quintas-feiras, das 18h30 as 20h
Coro Piá da UEL (5 a 8 anos): quintas-feiras, das 17h as 18h
Coro Piá da UEL (5 a 8 anos): sextas-feiras, das 10h às 11h