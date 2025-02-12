Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Para todas as idades

Casa de Cultura está com inscrições abertas para novas vozes nos coros da UEL

Redação Bonde com Agência UEL
12 fev 2025 às 13:30

Compartilhar notícia

Freepik
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Divisão de Música da Casa da Cultura da UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu inscrições para interessados em participarem dos Coros da Universidade. As inscrições são voltadas a crianças, jovens e adultos, com o início das atividades no dia 24 de fevereiro. 


Para os testes vocais de novos participantes devem se inscrever de forma presencial gratuitamente, entre os dias 17 e 20 de fevereiro, das 17h as 19h, na Divisão de Música da Casa de Cultura, localizada na rua Pernambuco, 540, no Centro de Londrina. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Contando com cinco modalidades, os coros da UEL realizam ensaios semanalmente, distribuídos de acordo com a faixa etária dos cantores. 


Confira os horários e dias da semana destinados a cada coro. 

Publicidade


Coro UEL (adulto): segundas e quartas-feiras, das 18h30 as 20h30

Oficina da Voz (adulto): segundas e quartas-feiras, das 18h30 as 20h

Publicidade

Coro Tempos Dourados (vozes femininas 60+): segundas e quartas-feiras, das 15h15 as 16h45

Coro Infanto-Juvenil da UEL (7 a 15 anos): quintas-feiras, das 18h30 as 20h

Coro Piá da UEL (5 a 8 anos): quintas-feiras, das 17h as 18h

Coro Piá da UEL (5 a 8 anos): sextas-feiras, das 10h às 11h


Imagem
GM terá equipes para fiscalizar pichadores nos bairros durante a madrugada em Londrina
A operação, batizada de Cidade Limpa, foi pensada após um homem, ainda não identificado, pichar o quiosque da GM no Calçadão neste domingo (9).


Imagem
Advogado entra com ação popular para suspender aumento de vice e secretários de Londrina
O advogado Alberto Sebastião Vianna entrou com uma ação popular na Vara da Fazenda Pública de Londrina pedindo a suspens&a
UEL casa de cultura uel Canto Coral inscrições
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas