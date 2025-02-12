Casa de Cultura está com inscrições abertas para novas vozes nos coros da UEL

A Divisão de Música da Casa da Cultura da UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu inscrições para interessados em participarem dos Coros da Universidade. As inscrições são voltadas a crianças, jovens e adultos, com o início das atividades no dia 24 de fevereiro.





Para os testes vocais de novos participantes devem se inscrever de forma presencial gratuitamente, entre os dias 17 e 20 de fevereiro, das 17h as 19h, na Divisão de Música da Casa de Cultura, localizada na rua Pernambuco, 540, no Centro de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Contando com cinco modalidades, os coros da UEL realizam ensaios semanalmente, distribuídos de acordo com a faixa etária dos cantores.





Confira os horários e dias da semana destinados a cada coro.

Publicidade





Coro UEL (adulto): segundas e quartas-feiras, das 18h30 as 20h30

Oficina da Voz (adulto): segundas e quartas-feiras, das 18h30 as 20h

Publicidade

Coro Tempos Dourados (vozes femininas 60+): segundas e quartas-feiras, das 15h15 as 16h45

Coro Infanto-Juvenil da UEL (7 a 15 anos): quintas-feiras, das 18h30 as 20h

Coro Piá da UEL (5 a 8 anos): quintas-feiras, das 17h as 18h

Coro Piá da UEL (5 a 8 anos): sextas-feiras, das 10h às 11h



