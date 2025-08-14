Inscrições para o Vestibular 2026 da UEL terminam nesta quinta-feira (14)

As inscrições para o Vestibular 2026 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) terminam nesta quinta-feira (14), às 23h59. Para realizar a inscrição, é necessário acessar o portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL), preencher o formulário e emitir a guia de arrecadação ou pix para pagamento.





Os candidatos deverão realizar o pagamento do preço público, no valor de R$ 181,00, até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. Ao todo, são oferecidas 3.180 vagas em 53 cursos de graduação presenciais, considerando a reserva para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e a Prova Paraná Mais.

Com o aprimoramento da edição anterior, o Vestibular UEL 2026 será realizado em fase única, com dois dias de prova. No dia 26 de outubro, no domingo, todos os candidatos inscritos realizam a prova de conhecimentos gerais e prova de redação, com 60 questões objetivas sobre: artes, biologia, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa e literaturas em língua portuguesa, língua estrangeira (espanhol ou inglês), matemática, química e sociologia e uma proposta de redação.





Já no dia 27 de outubro, na segunda-feira, apenas candidatos de cursos com alta concorrência realizam a prova de conhecimentos específicos, com nove questões discursivas sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato.

Em data prévia à fase única, no dia 14 de setembro, os candidatos dos cursos de arquitetura e rrbanismo, artes visuais, design de moda, design gráfico e música realizam a prova de habilidades específicas.









