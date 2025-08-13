Londrina recebe campeonato inédito de Goalball neste fim de semana

Uma nova competição da modalidade goalball movimenta a cidade neste fim de semana. Trata-se da 1ª Copa Londrina de Goalball, que será disputada nos dias 16 e 17 de agosto, no Ginásio do Instituto Roberto Miranda (IRM), localizado na rua Netuno, 90, Jardim do Sol (Zona Oeste). A entrada é gratuita e o público está convidado a prestigiar a iniciativa e os atletas participantes.





A Copa é organizada pelo IRM e contará com a participação de três equipes: CETEFE de Brasília, ATHLON de São José dos Campos (SP) e IRM de Londrina. O formato da competição será de todos contra todos, disputado em três rodadas. Assim, cada equipe realizará um total de seis jogos, enfrentando os adversários em partidas repetidas. Ao final de cada etapa, a equipe que acumular o maior número de pontos será declarada campeã. Todas as equipes irão receber medalhas e a campeã ganhará um troféu.

O treinador da equipe de goalball do Instituto Roberto Miranda, Marcio Rafael, destacou a motivação para um torneio da modalidade em Londrina.” A ideia é promover um campeonato em nossa cidade, preparar nossa equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro e fomentar o esporte cada vez mais. Isto permite que mais pessoas conheçam e pratiquem o esporte”, destacou.





O goalball é um dos esportes mais praticados por pessoas com deficiência visual, sendo o Brasil uma referência nessa modalidade, visto que a Seleção Brasileira é atual campeã do Campeonato das Américas, tanto no masculino quanto no feminino, conquistas que geraram vagas para o Mundial de Goalball.

Rafael ainda falou sobre a importância da visibilidade da modalidade. “Estamos cada vez mais ganhando adeptos, tendo maior cobertura da mídia e conhecimento do público. Um exemplo foi a disputa da Copa América de Goalball que ocorreu em São Paulo neste mês e que as finais foram transmitidas pelo canal SporTV. Com esse maior alcance, buscamos parceiros para patrocinar e, assim, ajudamos o goalball”, enfatizou.





Na sexta-feira (15), as delegações das equipes chegam em Londrina e iniciam os preparativos para o início dos jogos. A equipe londrinense terá os seguinte atletas no elenco: Reginaldo Muritiba – ala Esquerdo, Daniel Machado: ala direito / pivô, Wallace Lírio: ala direito / pivô, Jefferson Alencar: ala esquerdo, Diego Rodrigues: ala esquerdo / pivô.

Programação





Sábado – 16/08

8h30: IRM X CETEFE

10h15: IRM X ATHLON

12h: ATHLON X CETEFE

15h: IRM X ATHLON

16h: CETEFE X ATHLON

18h30: IRM X CETEFE





Domingo – 17/08

8h: ATHLON X CETEFE

9h30: CETEFE X IRM

11h: IRM X ATHLON





O Instituto Roberto Miranda é um dos projetos que vêm recebendo patrocínio da Prefeitura de Londrina nos últimos anos, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).





