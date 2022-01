Instabilidade climática continua presente na semana londrinense

A terça- feira (11) começou com a temperatura mínima de 16.6 ºC em Londrina e não deve se elevar muito durante o dia, atingindo a máxima de 27ºC.





O acumulado de chuvas é de 24,8 mm e continua abaixo da média climatológica, que é de 124 mm.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A instabilidade continua mantida na previsão do tempo da cidade de Londrina, o que traz a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Motivo para instabilidade

Segundo a meteorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Angela Costa, a instabilidade climática é uma característica do verão, pois nesse período a atmosfera fica instável, causando o desenvolvimendo do que os meteorologistas chamam de áreas de instabilidade, isso ocorre porque nessa estação temos a umidade e o calor disponíveis na atmosfera o que traz variação e pancadas de chuva isoladas pela cidade de Londrina, por esse motivo é sempre bom estarmos com um pequeno guarda-chuva na bolsa.