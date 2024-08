Instituto Coletivo Black Divas promove 13ª edição do concurso Miss e Mister Beleza Negra no domingo

O Coletivo Black Divas promove no domingo (18), a partir das 15h, 4ª Mostra Cultural e a 60ª Feira Black Empreendedorismo com a 13ª edição do concurso Miss e Mister Beleza Negra. O evento gratuito acontece a partir das 16h na estância Patrial Eventos, localizada na estrada da Cotia, Km 1,8, S/N em Londrina.





A trancista Milena da Costa é uma das atrações do evento que contará também com gastronomia, feira de produtos e de serviços, além do baile black soul, com Will e Sha.

As organizadoras do coletivo ressaltam que o concurso é totalmente gratuito, inclusive com transporte para os familiares das candidatas e candidatos. O intuito é ir além de uma competição de beleza, mas promover pertencimento e empoderamento.





“Nosso objetivo é ressaltar a presença negra nos vários aspectos dentro do empreendedorismo, seja no fazer cultural, artístico e intelectual. E esse projeto busca trazer visibilidade e qualificação para empreendedores negros e negras, propiciando networking, a manutenção da tradição da comunidade negra e para alavancar o comércio dos seus produtos”, diz a coordenadora do coletivo Black Divas, Sandra Mara Aguilera.

Com 20 anos de atuação, o Coletivo Black Divas é destaque na luta pelo empoderamento e emancipação da população negra em Londrina. Aguilera conta que o concurso de Miss e Mister beleza negra começou com mini desfiles em escolas e comunidades.





"Em 2003 já realizávamos desfiles e mini concursos em escolas e alguns lugares nas comunidades, como uma boa porcentagem inicial do Coletivo Black Divas eram da Educação, sempre voltamos para esse olhar e os cuidados para as nossa etnia, que sempre esteve na base da pirâmide com mínimas possibilidades de visibilidade. Na época eu participei do grupo de estudos da Equipe NEREA que implantou no Paraná e Lei 10.639.03 que trata da implementação da lei, e diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana ensino da rede pública estadual do Paraná, se reuniu com estudiosas da pauta e amigas e foi lançado o 1º concurso Kids Beleza Negra, que desde 2016 são Crespinhos e Crespinhas," conta Aguilera.

