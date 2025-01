Irmã Ana Paula se apresenta em Londrina no mês de maio

A Irmã Ana Paula, freira carmelita, compositora e cantora, é presença confirmada no Encontro da Fé Católica, que acontece no dia 11 de maio de 2025, em Londrina. O evento promovido pelo jornalista GE Santos, com apoio do Grupo Folha de Londrina, promete mobilizar a comunidade católica. Segundo o organizador, essa será a primeira edição do evento que pretende entrar para o calendário da cidade.





De acordo com o produtor, o encontro iniciará com uma missa campal seguido do show da Irmã Ana Paula. “A escolha da data, Dia das Mães, é para que seja um presente para as mães de Londrina e região. Quero mobilizar os católicos em um grande evento”, afirmou Santos. O evento será beneficente com parte da renda revertida para paróquias da Arquidiocese de Londrina.

Conhecida pela sua composição “Sopra em Nós”, gravada pelo padre Marcelo Rossi, Irmã Ana Paula é autora de 70 músicas, sendo 50 delas gravadas. Começou o seu ministério na música com o grupo Mensageiros do Espírito Santo. Em 2018 partiu para carreira solo com o álbum “Há um trono”, depois lançou o acústico “Presença” e o álbum voz e violão “Deserto”.





Irmã Ana Paula é apresentadora do programa “Sopra em Nós”, da TV Evangelizar.