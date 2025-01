Itaú vai fechar mais uma agência no Calçadão em Londrina

O Itaú Unibanco informou que, devido ao crescente acesso de clientes aos canais digitais, optou por encerrar as atividades da agência 8092, na avenida Paraná, esquina com a rua Pernambuco, e migrar, em 6 de fevereiro, para a agência 1555, localizada a 400 metros de distância, na avenida Higienópolis.





Em nota, a instituição informou que avalia constantemente a adequação de sua rede de agências às necessidades dos clientes, que têm optado cada vez mais pela utilização de canais digitais, como internet, aplicativos e agências digitais. Além disso, destacou que mantém uma outra agência na avenida Paraná (0109), cerca de 200 metros de distância da unidade 8092.

De acordo com o 2° volume da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2023 (ano-base 2022), quase oito em cada 10 transações bancárias realizadas no Brasil são feitas em canais digitais, como o mobile banking e internet banking (77%). As informações ainda apontam que, no total, os brasileiros fizeram, no ano de 2022, 163,3 bilhões de transações nos vários canais de atendimento disponibilizados pelos bancos, representando um aumento de 30% ante 2021.





Mesmo com a praticidade dos canais digitais, ao passar pela agência que será fechada é possível observar, a depender do horário, filas pequenas - às vezes aguardando a agência iniciar as atividades - compostas de pessoas acima dos 60 anos de idade. Pessoas que todos os meses buscam a agência para sacar a aposentadoria e que não estão habituados com a internet e que, por conta disso, optaram por irem presencialmente a essas agências.

Para a aposentada, Maria José Lopes, a migração foi vista de forma negativa devido ao espaço do local. “Aquela agência é tão pequena, não cabe ninguém. Então eu acho que vai ficar apertado demais lá porque já não está cabendo às pessoas que precisam ir naquela agência”, observa.





Em 2019, o Itaú fechou três agências: na avenida Madre Leônia Milito; Souza Naves com Cambará, e avenida São Paulo, próximo à Catedral. A digitalização dos serviços bancários agrava ainda mais o esvaziamento da região central e se apresenta como um desafio extra para as políticas públicas e da sociedade civil organizada de revitalizar a região.



Ao avaliar o impacto do fechamento da agência para comerciantes e empresários locais, o presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Angelo Pamplona, aponta que mesmo que as agências bancárias estejam se digitalizando e a população cada vez mais acessa e gerencia suas contas pelo celular, ainda há o impacto para as pessoas que ainda não estão habituadas a lidar com o mundo digital e têm o hábito de ir até a agência. “Para os comerciantes e empresários, é mais um local fechado, que deixa de ser atrativo para a população. Esperamos que seja locado em breve e volte a colaborar com o fluxo de pessoas no Calçadão”.





Ao comentar sobre a revitalização do Calçadão, Pamplona esclarece que há todo um contexto que envolve a revitalização incluindo, também, o patrimônio histórico, cultural, gastronômico, econômico e de moradia, entre outros aspectos. “Um espaço vazio não é bom para o Calçadão, mas não vai atrapalhar a revitalização, que está avançando bem e pode trazer uma nova valorização imobiliária para a região do Calçadão. Conforme a revitalização avançar, a tendência é que os imóveis fechados sejam cada vez mais ocupados”, pondera.

*Sob supervisão de Celso Felizardo