Madrasta de menina que morreu afogada em máquina de lavar é denunciada por homicídio no PR

O Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio qualificado a madrasta da menina de três anos que morreu afogada após cair em uma máquina de lavar roupas em Cascavel (Oeste do Paraná). O crime ocorreu em 7 de maio de 2022. A denúncia, recebida na última semana pelo Judiciário, tramita na 1ª Vara Criminal do município.





De acordo com a denúncia, a madrasta teria provocado a morte da menina ao colocá-la em um banco de plástico em frente ao eletrodoméstico, que estava cheio de água e com alguns brinquedos da criança, postos ali pela denunciada. A madrasta teria deixado a vítima sozinha no local brincando com os objetos.

No entendimento da 17ª Promotoria de Justiça de Cascavel, que assina a denúncia, a “denunciada tinha plena consciência do risco ocasionado por suas condutas e assumiu o risco de ocasionar a queda da vítima no interior da máquina de lavar roupas e seu afogamento”. A causa da morte da criança foi asfixia mecânica interna.





A conclusão a partir das investigações foi de que o crime teria sido cometido por ciúmes e sentimento de posse da denunciada em relação ao pai da criança, com quem a madrasta mantinha um relacionamento. Ela acreditava que a menina estaria prejudicando a relação dos dois, em razão da proximidade mantida pelo companheiro com a ex-esposa, mãe da menina.





Foram apontadas como qualificadoras o motivo torpe, o emprego de asfixia e o contexto de violência doméstica e familiar.