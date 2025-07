Jipeiros levam idosos com Alzheimer para passeio na Zona Rural de Londrina

Neste sábado (26), Dia dos Avós e também Dia Nacional do Jipe da Pessoa com Deficiência, famílias atendidas pelo Instituto Não Me Esqueças participam de uma experiência diferente: um passeio de jipe pela Zona Rural de Londrina. A ação faz parte da programação nacional do “Jipe Eficiente”, considerada a maior trilha inclusiva do país.





O ponto de encontro será a sede campestre do clube, localizada na Estrada Toca do Peixe, Chácara Capim. A programação começará às 8h, com um café da manhã coletivo, seguido do embarque nos veículos adaptados para enfrentar com segurança os desafios do caminho, promovendo contato com a natureza, diversão e inclusão.





A proposta é oferecer um momento de lazer e valorização da convivência para cerca de 100 pessoas, entre familiares cuidadores, pessoas que vivem com demência e voluntários jipeiros.





A atividade é exclusiva para famílias acompanhadas pelo Instituto Não Me Esqueças, organização sem fins lucrativos de Londrina que oferece apoio gratuito e regular a 130 famílias que convivem com Alzheimer e outras demências.





SERVIÇO





Passeio de jipe com famílias atendidas pelo Instituto Não Me Esqueças

Sábado, 26 de julho de 2025 – a partir das 8h

Sede campestre do Jeep Clube de Londrina – Estrada Toca do Peixe, Chácara Capim