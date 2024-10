Jovens que se alistaram têm até sexta para se apresentarem no Tiro de Guerra em Londrina

Os jovens que se alistaram em 2024 no serviço militar têm até esta sexta-feira (4) para se apresentar para a seleção geral. Já para aqueles que, por algum motivo, perderam a data de apresentação, deverão comparecer no Tiro de Guerra de Londrina, na próxima quinta-feira (3), às 7h ou às 13h, para não ter débito com o serviço militar.





A apresentação é uma das etapas da seleção para o efetivo que vai ser matriculado em 2025 e é obrigatória. Para saber qual o dia e horário para se apresentar, basta consultar o site.

A sede do Tiro de Guerra está localizada na rua Lázaro Zamenhof, 1010, no Jardim Califórnia, em Londrina. Mais informações podem ser obtidas com o subtenente Ferreira pelo telefone (55) 98468-4001.