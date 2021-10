Justiça determina que famílias deixem área particular de Lerroville no prazo de 60 dias

O juiz Jamil Riechi Filho, da 4ª Vara Cível de Londrina, deferiu um pedido de reintegração de posse e concedeu um prazo de 60 dias para que cerca de 90 famílias desocupem uma área particular, no distrito de Lerroville. De acordo com a decisão, em caráter liminar, as famílias têm até o início de novembro para deixarem o local de forma voluntária.

Entretanto, quando do recebimento da notificação judicial de desocupação, há cerca de 15 dias, algumas pessoas disseram que não têm para onde ir. Conforme apurou a reportagem, o grupo permanecia no local até o início desta sexta-feira (22).

De acordo com um dos ocupantes do local, o grupo é formado em sua maioria por trabalhadores rurais, ligados ao MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), e alguns seriam moradores de Lerrovile com dificuldades para bancar despesas de aluguel.





A diarista Vicentina Conceição Godoy Leite, 50, viveu até os 20 anos na zona rural de Lerrovile, mas em seguida passou a morar de aluguel no distrito até o momento em que decidiu erguer um barraco de madeira e lona no terreno.

De acordo com ela, integrantes do grupo acreditam na possibilidade de contemplação em um programa de moradias populares da Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina). “A gente não tem uma casa própria e como o projeto das casinhas ficou de sair, ficamos esperando e esperando. Fizeram reunião com a gente e não saiu do papel”, afirmou.







