Kinoarte promove cinema ao ar livre em comemoração ao aniversário de Londrina

A Kinoarte (Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina) promove duas sessões de cinema ao ar livre, nesta quarta-feira (4), e na próxima semana, no dia 11 de dezembro, às 19h, no Zerão - ao lado do espaço gastronômico Sabor&Ar. O evento que tem entrada gratuita faz parte das comemorações dos 90 anos de Londrina, que será comemorado no próximo dia 10 de dezembro.





As exibições fazem parte de dois projetos de longa data da Kinoarte e que retornam no ano que vem. A primeira sessão, na quarta (4), é ofertada pelo projeto Oficinas Kinoarte 2025, e a segunda pelo 27° Festival Kinoarte de Cinema. Os dois projetos foram contemplados pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), da Prefeitura de Londrina.

PRIMEIRA SESSÃO (4/12)





Com opções para diferentes gostos, a primeira sessão de aniversário da cidade exibe dois curtas produzidos em Londrina recentemente e um minidocumentário português premiado em festivais internacionais.

Um deles é o Colher de Chá – O Woodstock Norte-Paranaense”, dirigido por Gisele Mendonça e Luciano Galbiati. O filme aborda o festival de rock Colher de Chá, que aconteceu na Ditadura Militar do governo Médici e atraiu milhares de jovens de todas as partes do Brasil e até da América do Sul, para a então pacata cidade de Cambé/PR, no ano de 1973.





O “O Enegrecer de Iemanjá e a Subtração do Sagrado Afro” foi lançado no E-cria, o Evento de Economia Criativa de Londrina e região, no início deste mês, e ganha nova exibição na sessão de aniversário de Londrina. Com direção de Uê Puauet, o filme conta a história de Iemanjá e como a imagem da Orixákioar recebeu características eurocêntricas, incluindo o embranquecimento de sua pele. O filme escancara uma das muitas características do racismo religioso no Brasil.

Já “Big Bang Henda”, de Fernanda Polacow, apresenta o trabalho do artista angolano Kiluanji Kia Henda, através de uma viagem pelas suas criações e reflexões do pensamento anticolonial. O filme foi exibido no Festival Kinoarte de Cinema em outubro e recebeu prêmios no Doclisboa International Film Festival e no Festival Internacional de Curtas Metragens, de São Paulo .





SEGUNDA SESSÃO (11/12)

A segunda Sessão Especial Londrina 90 anos conta com quatro filmes exibidos no 26° Festival Kinoarte de Cinema de temáticas variadas.





O filme “Não Estamos Sós” recebeu dois prêmios no Festival Kinoarte deste ano, o de melhor curta-metragem londrinense pelo júri popular e uma menção honrosa do júri oficial. Dirigido coletivamente por integrantes do CineKombi Clube, a obra mostra, de forma leve e musical, a trajetória de uma menina negra que aceita seus cabelos crespos.

“Madeira” é outra produção londrinense que integra a programação. Com direção de Felipe Augusto, diretor de arte da Kinoarte, o curta-metragem mostra o crescimento de Londrina através do olhar de um grupo de crianças, usando fotografias históricas como referências para a construção das cenas.





A animação “A Menina e o Pote”, de Valentina Homem, também é destaque na sessão de aniversário. O curta estreou no Festival de Cannes nesse ano e recebeu prêmios no Festival do Rio e no Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo. A narrativa apresenta um mundo distópico em que uma menina descobre que a chave para a transformação de seu destino está em um simples objeto: seu pote, que guarda um segredo profundo e misterioso. Quando quebra o objeto, ela desencadeia uma série de eventos extraordinários.

“Do Observatório Me Viram”, de Giovanna Giovanini e Thais Silva, é um sci-fi rural brasileiro que se passa sob o céu estrelado da misteriosa cidade interiorana de Passa-Tempo. Niginho é ufólogo, artista e, até então, um desconhecido tio de Thaís. O encontro destes dois estranhos cria uma curiosa reflexão sobre a existência.





A classificação indicativa dos filmes é livre.

