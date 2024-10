‘LED solar’ é instalado em rodovia próxima ao Patrimônio Selva em Londrina

A Londrina Iluminação entrega oficialmente nesta segunda-feira (14) uma rede completa e funcional de 25 luminárias LED, no padrão fotovoltaico, em um trecho de 900 metros da Rodovia João Costa Melchíades, que liga a PR-445 até o Patrimônio Selva, na zona sul da cidade. As luminárias fotovoltaicas possuem placas especiais e são alimentadas por energia solar. É a primeira rede deste tipo (“LED solar”) implantada no município pela companhia londrinense.







As luminárias foram instaladas na última quinta-feira (10) e, desde então, passa pelas últimas verificações técnicas antes de serem formalmente liberadas. Para executar o serviço, a Londrina Iluminação utilizou como base a própria rede de posteamento da Copel (Companhia Paranaense de Energia), que existe na localidade. Há um intervalo médio de 45 metros de distância entre um poste e outro. As luminárias, de 9.200 lúmens cada uma, ficam a uma altura de 7,5 metros, na ponta de “braços” (haste que sustenta as luminárias) de 3 metros de comprimento.

Este tipo de luminária, que passa constantemente por desenvolvimento tecnológico, é o ideal para locais onde ainda não há rede de energia elétrica de baixa tensão (BT), como é o caso do trecho entre a PR-445 e a Selva. São nos postes com redes de baixa tensão que são ligadas as luminárias convencionais, como normalmente ocorrem em quase todas as ruas, avenidas, rotatórias e praças públicas urbanizadas das cidades.