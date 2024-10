UEL é a primeira universidade estadual do Sul do Brasil, aponta ranking

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está entre as instituições de ensino superior de todo o mundo com os melhores índices de qualidade do ensino e ambiente de pesquisa. É o que mostra o The World University Ranking 2025, levantamento elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education sobre o ensino superior global atualmente.





No cenário nacional, a UEL é a primeira estadual do Sul e a 20ª universidade do Brasil, entre 61 instituições brasileiras avaliadas nesta edição. Nos índices destacados, ocupa a 17ª e a 16ª posição, respectivamente, entre as nacionais.





Trazendo universidades de 115 países, a 21ª edição do ranking universitário foi divulgada na semana passada, em Manchester, no Reino Unido, durante o evento The World Summit 2024.

De acordo com o levantamento global, a UEL está classificada no grupos as 1501 e 2000 melhores universidades do mundo, mesmo grupo em que aparecem as universidades estaduais de Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste) e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).





Dentre as paranaenses, a UFPR (Universidade Federal do Paraná) é listada no grupo 1201-1500, e a USP (Universidade de São Paulo) é a instituição latino-americana mais bem colocada, entre as 200 melhores universidades do mundo.

"TEMOS ENSINO E PESQUISA DE QUALIDADE"





Para a reitora da UEL, Marta Favaro, esta é mais uma importante avaliação externa que evidencia a qualidade da instituição nestes mais de 50 anos de história.





“Temos ensino e pesquisa de qualidade sendo feitas dentro da Universidade e retornando para a sociedade com profissionais altamente qualificados, pesquisa de ponta, e ainda por meio de atividades de extensão e de serviço. Isso significa que estamos cumprindo nossa missão, comprometidos com o desenvolvimento e a transformação social, econômica, política e cultural do país”, defendeu.





