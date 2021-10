Linha diametral 801 - Vivi Xavier/Milton Gavetti/Acapulco volta a operar em Londrina

A partir de quarta-feira (13), a linha diametral 801 – Vivi Xavier/Milton Gavetti/Acapulco, vai retomar as operações, como mais uma opção de deslocamento para as pessoas que residem nas regiões norte e sul de Londrina e que tem como destinos as regiões das avenidas Saul Elkind, Duque de Caxias e Inglaterra.

Segundo a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) , outra novidade é que a linha passará a funcionar com um novo itinerário, com o percurso ampliado para atender o trecho da avenida Saul Elkind, localizado entre a rodovia Carlos João Strass e a rua Luís Brugin, a rua Joaquina de Oliveira Perfeito e a avenida Curitiba.

Levantamentos da companhia apontam que muitos clientes que embarcam nos pontos destas vias têm como destino as regiões das avenidas Duque de Caxias e Inglaterra e necessitam ir até o Terminal Central, utilizando a linha 406 – cj. Aquiles Stenghel, para integrar com as linhas 210 – cj. União da Vitória ou 601 – Terminal Acapulco.





Com a retomada da operação desta linha, com este novo itinerário, o objetivo da CMTU é oferecer, nos horários de pico, uma nova opção de deslocamento para os moradores das regiões norte e sul, propiciando uma viagem direta e mais rápida entre essas regiões, sem que eles tenham a necessidade de passar pelo Terminal Central.

O itinerário da linha 801 atende regiões comerciais, agências bancárias, colégios, shopping center, hipermercados, lojas de departamentos, Centro Cívico, percorrendo pelas avenidas Saul Elkind, Curitiba, Lucia Helena Gonçalves Viana, Duque de Caxias e Inglaterra; e pelas ruas Joaquina de Oliveira Perfeito, Rua Brasil e Rio Grande do Sul.





O Diretor de Transportes da CMTU, Wilson de Jesus, destaca que “esta linha também atenderá os moradores que utilizam o Terminal Acapulco e queiram se deslocar para a região norte, de forma direta, sem a necessidade de passar pelo Terminal Central”.