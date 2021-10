Prefeitura de Londrina autoriza contratação de 35 guardas municipais

A Prefeitura de Londrina, por meio das secretarias municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia; Defesa Social e Recursos Humanos, autorizou a abertura do concurso público para provimento de 35 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal de Londrina.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A autorização orçamentária foi assinada na última terça-feira (5), pelos secretários Marcelo Canhada, Pedro Ramos e Julliana Faggion Bellusci, em reunião com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv), Fábio Molin. O principal objetivo da Prefeitura é repor algumas vagas para garantir a continuidade do serviço prestado pelas equipes de agentes da instituição.



Continua depois da publicidade





Atualmente, a Guarda Municipal conta com aproximadamente 320 servidores que realizam a segurança dos serviços e dos próprios públicos municipais todos os dias, nas áreas urbanas e rurais, além dos serviços prestados pela Defesa Civil Municipal pelo telefone 199. O número de emergência da GM é o 153.





“Trata-se de reposição de Guardas que deixaram a corporação. Vamos fazer o esforço para manter a Guarda Municipal fortalecida e exercendo o papel dela que é fundamental para a cidade de Londrina”, declarou o secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada. “A Guarda Municipal tem um papel fundamental na segurança dos prédios públicos, no combate a violência e agora na pandemia, foi essencial para que a cidade pudesse combater o coronavírus de forma adequada”, completou o secretário.

Continua depois da publicidade





A secretária de Recursos Humanos, Julliana Faggion, falou sobre a importância do concurso. “Esse novo concurso é importante pelo sentido de repor vagas e trabalharmos com a reformulação do perfil de guardas municipais. Desde a sua criação, em 2009 a guarda teve uma grande absorção de tarefas e serviços. Existem vários aspectos que foram alterando a psicodinâmica do trabalho da Guarda Municipal. Nesse sentido nós precisamos desenhar agora, desde o início o perfil do guarda, o tipo de questão que vamos abranger na prova e o formato do teste de aptidão física para selecionar esse perfil adequado”, explicou.







A Secretaria de Recursos Humanos informou que já está trabalhando no concurso da Guarda desde 2019, quando fez o levantamento do perfil do Guarda Municipal. “Agora vamos cuidar do processo interno de preparação do concurso e queremos torná-lo realidade o mais rápido possível”, afirmou a secretária Julliana Faggion. A Prefeitura de Londrina vai manter atualizadas as informações do andamento do processo aqui pelo site oficial. Os interessados devem acompanhar as informações e aguardar mais detalhes em breve.





O chefe de gabinete da Secretaria de Defesa Social e Inspetor-Geral da Guarda Municipal, Ângelo Matos, também participou da reunião que definiu pelo novo concurso da GM.