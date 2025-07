Londrina abre inscrição para oficina de licitações a mulheres empreendedoras

A Sala da Mulher Empreendedora de Londrina está com inscrições abertas para uma oficina de licitação voltada a microempreendedoras. As vagas são limitadas e o encontro será realizado no dia 28 de julho, às 14h, na rua Valparaiso, 189, Parque Guanabara, zona sul.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

São ofertadas 30 vagas, totalmente gratuitas e podem se inscrever mulheres acima de 18 anos, moradoras da cidade de Londrina e distritos. As inscrições devem ser realizadas por formulário on-line ou pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056.





Publicidade

O objetivo do encontro é apresentar a MEIs (microempreendedoras individuais) as leis que priorizam as MPEs (Micro e Pequenas Empresas) em licitações públicas, garantindo uma oportunidade de fornecer serviços para órgãos governamentais. A oficina terá a duração de três horas e será ministrada pelo consultor credenciado ao Sebrae Marcio Anderson Araújo.





Publicidade

As participantes irão aprender sobre a lei nº 123/2006, destacando o enquadramento e benefícios dos MPEs. Em seguida, serão abordadas as leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 que regulamentam as modalidades de licitação. Para finalizar, será possível estudar uma análise de riscos para participar de licitações





A Sala da Mulher Empreendedora é uma iniciativa da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) em parceria com o Sebrae/PR. Em até dez dias após a realização do curso, o participante terá acesso a uma certificação pelo site do Sebrae.

Publicidade





“Ao conhecer as leis que favorecem as MPEs (Micro e Pequenas Empresas) nas licitações, as participantes poderão enxergar novas possibilidades de renda, crescimento e valorização de seus negócios, tornando-se fornecedoras do poder público e fortalecendo sua autonomia econômica”, destacou. a secretária da SMPM, Marisol Chiesa.





Publicidade

(Com informações do N.Com)





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.