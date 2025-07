Carreta da Inovação estará em Florestópolis e Rancho Alegre a partir desta terça

A Carreta da Inovação, do Governo do Estado, chega nesta terça-feira (22) aos municípios de Rancho Alegre e Florestópolis (ambos na Região Metropolitana de Londrina) levando oficinas, palestras, workshops e demonstrações voltadas à inovação, tecnologia, ciência, lazer e empreendedorismo à comunidade.





A estrutura itinerante oferece experiências práticas com impressoras 3D, óculos de realidade virtual, cursos e conteúdos para estimular a criatividade e o interesse por novas tecnologias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O projeto é realizado pela Seia (Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial), em parceria com a Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste).





Publicidade

LOCAIS

- Florestópolis: Rua Paulo Baise, no Jardim Santo Antônio

Publicidade

- Rancho Alegre: Ginásio de Esportes da Avenida Brasil





DIA E HORÁRIO

Publicidade

- De terça (22) a sexta (25), das 9h às 12h e das 14h às 18h.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.