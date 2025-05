Londrina EC anuncia contratação do meio-campista Caio Rafael, do Ceará

O meio-campo Caio Rafael foi apresentado como novo reforço do LEC (Londrina Esporte Clube) para a temporada de 2025. O atleta de 20 anos assinou contrato até o fim da temporada de 2026 e chega para a disputa do Campeonato Paranaense e do Campeonato Brasileiro Série C.





Caio Rafael surgiu no sub-15 do Ceará fazendo toda sua categoria de base no clube. Em 2024, fez quatro partidas na equipe principal pela Copa do Nordeste e Série B.





O jogador também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado e marcou dois gols em quatro jogos, além de conquistar os títulos da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense e de dois Estaduais sub-20.