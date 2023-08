Londrina: Contrato para obras do viaduto da PUC é assinado

O novo contrato para implantação de uma interseção em desnível na BR-369 em Londrina foi assinado pelo DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) para a obra conhecida localmente como o Viaduto da PUC. A referência se deve ao acesso ao campus da Pontifícia Universidade Católica, feito principalmente por uma avenida que cruza a rodovia federal, atualmente um ponto de congestionamentos.





Com investimento de R$ 31.069.120,00 do Governo do Estado, o consórcio de empresas contratado conta inicialmente um prazo de 90 dias corridos para analisar, alterar e complementar os estudos, projeto básico e projeto executivo de engenharia elaborados em contrato anterior, rescindido este ano. A perspectiva é de iniciar os primeiros serviços no trecho ainda nesta etapa, aproveitando os projetos disponíveis, com serviços de limpeza de terreno, retirada de camada vegetal e implantação de dispositivos de drenagem.

Depois deste período inicial, serão 360 dias corridos para execução da obra. Uma Ordem de Serviço será emitida em breve, estabelecendo o início dos prazos do contrato.





AVENIDAS

A interseção em desnível fica no entroncamento da BR-369 com a avenida Jockey Clube (acesso à PUC), avenida Cruzeiro do Sul, rua Geraldo Rodrigues e a rua das Indústrias. Serão elevadas as pistas da rodovia federal e vai ser implantada passagem inferior com duas pistas duplas ligadas a duas rotatórias, o que permite a entrada e saída na rodovia, bem como a ligação entre as vias municipais de acesso, separando o tráfego local do tráfego de longa distância.





Estas pistas novas terão duas faixas de rolamento de 3,5 metros cada, com acostamentos externos de 2,5 metros e faixa de segurança interna de 60 centímetros para cada lado, separadas por barreiras de concreto. As alças contarão com 6,5 metros de largura, sendo 5,6 metros de faixa de rolamento e 45 centímetros de faixa segurança de cada lado. Também serão executadas novas calçadas em concreto.





A obra, com previsão de início ainda neste semestre, deve começar pela implantação das rotatórias e seus acessos, que uma vez prontos irão receber todo o tráfego de veículos da rodovia federal, permitindo a demolição do pavimento, implantação das estruturas do viaduto e elevação do nível das pistas, seguida pela nova pavimentação.





As alterações no tráfego serão devidamente sinalizadas no trecho em obras, conforme os trabalhos forem avançando.