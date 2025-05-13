Pesquisar

Londrina: curso ensina técnicas de primeiros socorros em bebês e crianças

Redação Bonde com N.Com
13 mai 2025 às 09:41

A quarta edição do curso de primeiros socorros em bebês e crianças ocorrerá na sede da Facop (Fundação de Asseio e Conservação do Paraná ), Rua Via Láctea, 62, Jardim do Sol), nesta quinta (15) e sexta-feira (16), das 13h30 às 17h30. O curso que é promovido pela Prefeitura de Londrina, em parceria com a Facop, faz parte da programação do “Mês das Mães”

Segundo a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), Lisnéia Rampazzo, a ação é importante para reduzir o medo e a ansiedade em situações inesperadas. “O curso de primeiros socorros é extremamente importante porque prepara os pais, cuidadores e profissionais para agir rapidamente e de forma adequada em situações de emergência. Além disso, esse conhecimento ajuda a reduzir o medo e a ansiedade diante de situações inesperadas, garantindo uma resposta mais calma e eficiente”, citou.

O curso será ministrado pela especialista em Enfermagem Intensiva em Adultos e Pediátricos, Maryanna Ribeiro. A profissional destacou como a capacitação colabora para inibir situações de risco. “Cada curso traz uma expectativa de desenvolver mulheres para prevenir e prestar socorros em momentos que vão determinar a vida de alguém. Prestar os primeiros socorros para crianças vai além de saber agir em uma situação de emergência, é também sobre trazer a segurança e proteção para a criança e sua família”, relatou.

A gestora da Facop, Joana Souza, avaliou positivamente a procura pelo curso. “A cada edição, observamos grande interesse por parte das mulheres, o que reforça a relevância do tema e a necessidade contínua de ofertar esse tipo de capacitação. A alta participação mostra que há uma conscientização crescente sobre a importância de estar preparada para cuidar e proteger a vida dos pequenos”, explicou.

Souza ainda lembrou que o curso oferece conhecimento técnico e segurança emocional para agir diante de um incidente, promovendo mais tranquilidade e preparo para as mães e cuidadoras. “A capacitação em primeiros socorros é fundamental para salvar vidas. No caso dos bebês, qualquer segundo pode ser decisivo em situações de emergência”, acrescentou.

INSCRIÇÕES

O curso oferece certificação e possui, ao todo, 28 vagas. As interessadas devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres pelo telefone (43) 99945-0056 para verificar a disponibilidade de vagas e realizar suas inscrições.

Londrina curso primeiro encontro criança curso gratuito
