Londrina deve enfrentar temporais no fim da semana; Defesa Civil prepara ações preventivas

Os próximos dias podem trazer uma significativa mudança no tempo em Londrina e em toda a metade norte do Paraná. Isso porque a partir de quinta-feira (16) o sol vai ceder espaço para a chuva - e que chuva. Só no sábado (18), a expectativa é de mais de 50 milímetros de precipitação, que pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. À FOLHA, a Prefeitura de Londrina informou que a Defesa Civil está preparando um documento com ações preventivas para minimizar possíveis impactos.





Meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Fernando Gomes explica que o calor e a umidade vindos da Amazônia através dos ventos vão favorecer a formação de nuvens de chuva e temporais, principalmente na metade norte do estado. Com isso, o tempo muda a partir de quinta-feira, quando deve chover cerca de 4 mm. Na sexta-feira (17), o volume chega a 30 mm e, no sábado (18), a previsão indica 50 mm.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"É bastante chuva. A gente considera 50 milímetros em um único dia um valor extremo”, aponta. Segundo ele, a forma com que a chuva cai também faz a diferença. “Se for distribuído ao longo do dia inteiro é diferente de 50 mm em um curto período de tempo”, explica, complementando que a previsão indica que, no sábado, a chuva deve se concentrar na parte da tarde até o início da noite. “São chuvas intensas, o que é típico do verão”, garante.





O risco, segundo Gomes, é de que a chuva venha acompanhada de raios e de rajadas de vento moderadas, que podem chegar a até 46 quilômetros por hora. Os temporais também podem vir acompanhados de granizo: “não é provável, mas é possível”.

Publicidade





O acumulado de chuva previsto entre quinta e a próxima terça-feira (21) é de cerca de 125 mm. A média histórica de chuvas em janeiro em Londrina é de 209 mm, sendo o mês mais chuvoso. O meteorologista reforça que esse número pode mudar conforme os modelos de previsão são atualizados ao longo dos dias.

A chuva mais intensa e volumosa deve ficar concentrada na parte norte do Paraná, mas o restante das regiões também não escapa, como o Sudoeste e o Centro-sul. “A previsão é para todo o estado”, aponta.

Publicidade





A Defesa Civil do Paraná informou que vem monitorando a situação. Já a Defesa Civil de Londrina está montando um documento com ações preventivas, cujos detalhes devem ser divulgados até quarta (15).





Em relação à temperatura, as máximas devem cair de 31° na quinta para 24° na sexta, e que o tempo mais fresco deve se manter ao longo do fim de semana. A queda acontece por conta da precipitação e do tempo nublado. “A configuração dos dias vai ser muito parecida, com a cobertura de nuvens e precipitação”, explica.

Publicidade





Por ser um período de férias, em que muitas famílias aproveitam os dias para levar os filhos para conhecer as cachoeiras, por exemplo, o meteorologista do Simepar orienta que as pessoas se mantenham informadas e acompanhem as previsões do tempo, tanto do local quanto das cidades vizinhas. A precipitação em regiões próximas pode ocasionar a formação de cabeças d’água, que são muito perigosas. “Ao perceber a ocorrência de temporal, que ela procure abrigo imediatamente”, acrescenta, ressaltando o perigo das descargas elétricas.