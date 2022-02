Londrina deve ter mais um final de semana com tempo instável

tempo deve seguir instável neste final de semana em Londrina. Segundo o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), a alta umidade e o céu nublado devem se manter desta sexta-feira (04) até domingo (06), com possibilidade de chuvas a qualquer momento.





A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 20,8 ºC, enquanto a máxima deve chegar a 27°C. De acordo com o IDR-PR, essa deve ser a tendência para o fim de semana: temperatura amenas, entre 21°C e 28°C.

O IDR-PR aponta que a instabilidade na atmosfera é fruto do choque entre uma frente fria que vem do Sul do país e uma frente quente que chega das regiões Norte e Centro-Oeste. Essa condição se mantém desde o final de semana passado, que também foi chuvoso na região.

Em relação às chuvas, o acumulado de fevereiro chegou a 25 mm de precipitação em Londrina, já contando com os 12 mm de precipitação desta quinta-feira (03) e os 9,4 mm de chuvas na madrugada desta sexta-feira. De acordo com o IDR-PR, a média histórica para o mês inteiro é de 187 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.