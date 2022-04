Londrina deve ter quarta-feira nublada e sem chuva, diz IDR

A quarta-feira (6) será nublada, mas não deve ter chuva em Londrina, informou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Segundo o instituto, existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva na região, mas as chances são baixas. A previsão indica céu nublado durante todo o dia, com o sol podendo aparecer entre as nuvens.

A alta umidade relativa do ar deve causar sensação de abafamento, principalmente durante a tarde. A temperatura máxima pode atingir os 30°C, enquanto a mínima, registrada pela manhã, foi de 19,7°C.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.