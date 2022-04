Londrina deve ter tempo firme e calor nesta terça-feira

Londrina deve ter uma terça-feira (5) com predomínio de sol, aponta a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

O instituto não descarta a possibilidade de chuvas isoladas na região, mas as chances são baixas. O sistema de instabilidade que passou por Londrina nesta segunda-feira (4) já se deslocou para o Sudeste do Brasil.

Portanto, a maior probabilidade é de tempo firme e calor. Segundo o IDR-PR, a temperatura máxima pode atingir os 30°C. A mínima, registrada pela manhã, foi de 18°C.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.