Londrina deve ter terça-feira chuvosa, aponta IDR-PR

A terça-feira (12) deve ter tempo instável em Londrina, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Segundo o instituto, estão previstas pancadas de chuva a qualquer momento na região.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As tempertaturas ficam amenas, com a máxima não passando de 26°C. A mínima, registrada pela manhã, foi de 17,7°C.

Continua depois da publicidade





Com os 26,2 mm de chuva registrados nesta segunda-feira (11), o mês de abril em Londrina já atingiu um acumulado de 38,4 mm de precipitação. A expectativa é de que o valor aumente com as chuvas dos próximos dias.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.