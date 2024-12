Londrina doa armamentos à Guarda Municipal de Apucarana

Na última segunda-feira (23), a Prefeitura de Londrina oficializou a doação de pistolas Taurus modelo 58 HC Plus, calibre 380, para a Prefeitura de Apucarana. Os armamentos serão destinados ao uso exclusivo da Guarda Municipal daquele município. A incorporação ao patrimônio da Donatária segue a legislação vigente, com o objetivo de serem utilizados em treinamento e no aperfeiçoamento das atividades operacionais da corporação.





Adquiridos pela Prefeitura de Londrina em 2012, os armamentos doados já desempenharam papel fundamental no trabalho diário das equipes da Guarda Municipal de Londrina ao longo dos últimos anos. As pistolas estão em perfeitas condições, mas com a chegada de mais equipamentos, elas foram substituídas por modelos mais novos. E, em vez de manter as armas em estoque e sem utilidade, a prefeitura preferiu apoiar o município vizinho que começou recentemente a armar sua guarda, fortalecendo as ações de segurança pública em Apucarana.

Durante o evento de entrega, que aconteceu na sede da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, no centro de Apucarana, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, destacou a importância do trabalho realizado pelas forças de segurança municipais e reforçou o compromisso da administração em oferecer as melhores condições para a atuação das guardas municipais. “Cabe a nós, agentes públicos, dar as condições para que vocês possam proteger suas vidas, proteger os cidadãos e exercer melhor suas funções. Meu respeito e admiração a todas as forças de segurança. Vocês colocam suas próprias vidas em risco para cuidar da vida de outras pessoas”, afirmou.





O secretário municipal de Defesa Social de Londrina, Coronel Pedro Ramos, enfatizou a necessidade de garantir condições adequadas para as guardas municipais desempenharem suas funções. “Para a sociedade, não interessa a cor da farda, interessa que ela está sendo atendida. E, para isso, é fundamental dar condições de trabalho aos profissionais. Essa doação de armamentos faz parte do compromisso de Londrina em apoiar guardas municipais que ainda não estavam armadas, como Apucarana. O armamento é uma ferramenta essencial para que esses profissionais possam desempenhar sua missão com segurança e eficiência. ” Ramos destacou ainda que os armamentos doados são de calibre policial, adequados para situações que exigem contenção de ameaças, e que a Guarda Municipal de Apucarana já passou pela devida qualificação e procedimentos junto à Polícia Federal para o porte e uso das armas.

O prefeito de Apucarana, Sebastião Martins Júnior, agradeceu a doação e destacou o trabalho dedicado da Guarda Municipal de sua cidade. “Nossa guarda enfrenta situações extremamente desafiadoras e cumpre um papel essencial no apoio às forças de segurança, como a Patrulha Maria da Penha e diversas outras frentes. Tenho muito orgulho do trabalho realizado por esses homens e mulheres, que não medem esforços para proteger a população. Essa doação reforça ainda mais a capacidade de atuação da nossa guarda”, frisou.G





A cerimônia contou com a participação de representantes da Guarda Municipal de Arapongas, da Polícia Militar, do Exército Brasileiro, do Conselho Municipal de Segurança de Apucarana e de vereadores da cidade.





