Londrina: dono do Salão Coroados morre aos 83 anos

O barbeiro Ederaldo Almeida, 83 anos, conhecido por ter sido dono do Salão Coroados, que funcionou por 71 anos no centro de Londrina, morreu neste sábado (2). Ele foi sepultado no cemitério São Pedro, na avenida JK. A reportagem tentou falar com familiares sobre a causa da morte, mas não houve retorno do contato.

Almeida foi um dos personagens de uma matéria feita pela FOLHA sobre o fechamento do salão, em junho de 2019. Ele trabalhava no estabelecimento desde 1953 e contou, em entrevista ao repórter Vitor Ogawa, que aprendeu a profissão do pai, Paulo Eduardo Almeida.

