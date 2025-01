Londrina e Cambé firmam acordo e ponte no limite dos dois municípios deve sair do papel

Uma reunião entre os prefeitos de Londrina, Tiago Amaral, e de Cambé, Conrado Scheller, selou um acordo entre os dois municípios para acabar com um problema que já dura alguns anos: a ampliação da estrutura da ponte que fica no limite das duas cidades, entre o Jardim Panissa, em Londrina, e o Jardim Silvino, em Cambé.



O projeto executivo da obra, que está pronto desde o ano passado, foi contratado e custeado pela Prefeitura de Cambé. Na reunião entre os dois gestores, ficou definido que os municípios vão assinar um termo de cooperação financeira para viabilizar a obra da nova ponte, que terá os custos divididos entre os dois municípios e deve ser licitada nos próximos meses.

O prefeito Tiago Amaral celebrou a parceria com Cambé para resolver um problema que afeta a vida da população das duas cidades já há alguns anos. “É determinação entre os dois chefes das duas cidades. Nós chamamos as duas equipes aqui hoje, meu secretário de Obras junto com o secretário de Planejamento de Cambé e decidimos resolver essa questão de uma vez por todas, porque é um ponto em que o londrinense e o cambeense estão sofrendo. Esse é o tipo de decisão que não pode demorar. E Cambé tomou a dianteira já há algum tempo, fez o projeto e se dispôs, inclusive, a iniciar o processo de execução da obra e vão mandar metade da conta. O próximo passo é o detalhamento do projeto e colocar isso para frente. Acredito que rapidamente, nos próximos dias, a gente deve ter essa definição”, destacou.

Para o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, prevaleceu a razão e a ponte finalmente vai sair do papel. “Essa reunião hoje aqui encaminhou a solução. Então, quero agradecer o Tiago Amaral e toda a equipe técnica da prefeitura de Londrina, que, rapidamente, superou os conflitos técnicos que existiam. A gente tem que pedir a compreensão da população. Não acontecerá do dia para a noite, mas o importante é que no dia de hoje acabou o conflito que existia para tramitação desse projeto. A razoabilidade prevaleceu e nós vamos conseguir avançar sem onerar muito os cofres públicos. Então, vai ser um trabalho conjunto: Prefeitura de Londrina e Prefeitura de Cambé”, completou.





Também participaram da reunião para selar o acordo entre as duas cidades, o secretário de Obras e Pavimentação de Londrina, Otávio Gomes, e o secretário de Planejamento de Cambé, José Antônio Bahls.