Londrina é premiada com Selo Ouro do Ministério da Educação

A secretária municipal de Educação interina de Londrina, Vânia Costa, participou da solenidade de premiação do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, nesta segunda-feira (10), em Brasília, e comemorou os resultados alcançados em Londrina. “Fomos representando todos os professores que se empenharam arduamente com o trabalho da alfabetização em todas as nossas unidades escolares. Esse prêmio nada mais é que o reflexo do trabalho coletivo que a nossa rede municipal desenvolve com tanta maestria. O mérito é de todos os professores, que se dedicaram e fizeram um trabalho de excelência”, disse.





Na premiação que coloca a cidade em destaque nacional na área e representa um reconhecimento ao trabalho de todos os profissionais da rede municipal de ensino. Lançado pelo Ministério da Educação, em setembro do ano passado, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização busca premiar esforços e iniciativas exitosas das secretarias de Educação de todo o país na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças.

A premiação é parte do chamado CNCA (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada), programa do MEC (Ministério da Educação) que visa garantir a alfabetização de todas as crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental. Criado em 2023, é uma parceria entre União, estados e municípios e tem ainda entre seus objetivos recuperar as aprendizagens afetadas pela pandemia e reduzir as desigualdades entre os estudantes.





LONDRINA OBTEVE NOTA 10 NOS ITENS E CRITÉRIOS AVALIADOS

Quem também participou da festa de entrega do prêmio em Brasília, junto com a secretária de Educação interina, foi a professora Jozelia Tanaca, servidora da pasta e articuladora regional do programa. “Londrina é Selo Ouro com Louvor, teve nota 10 em todos os itens e critérios avaliados pelo MEC, entre eles a formação continuada dos professores, o uso de materiais didáticos, o rendimento escolar, enfim, tudo o que compõe o ensino na escola pública. Este selo representa um incentivo, um reconhecimento e uma valorização do trabalho de todos os professores da rede municipal de Londrina”, comemorou.





Tanaca explica que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é parte da Renalfa (Rede Nacional de Alfabetização), que tem como foco promover a equidade educacional, considerando aspectos regionais, locais, socioeconômicos, étnicos, raciais e de gênero, a partir do fortalecimento das formas de cooperação entre estados e municípios.

CAMBÉ E SERTANÓPOLIS SE DESTACARAM





Além de Londrina, outros quatro municípios da região conseguiram o Selo Ouro do prêmio, dois deles, Cambé e Sertanópolis, também com nota 10 em todos os quesitos.

“Nós temos aqui em Londrina, eu como articuladora regional do programa Renalfa CNCA, a professora Rafaeli Peres, como articuladora do programa de alfabetização aqui do município, especificamente, e também temos a professora Zilda Rossi, do Núcleo Regional de Educação como articuladora regional. E como é um pacto, um regime de colaboração, temos os articuladores do Paraná, que ficam na Secretaria Estadual de Educação, e os articuladores nacionais”, frisa.





Jozelia afirma que tudo é monitorado e acompanhado por essa rede para que, de fato, seja obtido o melhor rendimento, por meio de avaliações, materiais e literatura infantil que chegam à escola através do programa e de uma parceria muito forte com o Governo do Estado.

“Nós apenas representamos o trabalho dos professores, esse selo é deles e de toda a comunidade escolar, de todas as famílias, dos pais que têm os seus filhos matriculados nas nossas escolas municipais. Então, é um orgulho, uma honra receber esse selo para Londrina. Ele representa a força, a eficiência dos nossos professores, ele significa que nós estamos no caminho certo,” diz.





A professora explica ainda que Londrina, além do Selo Ouro, teve nota 10 em todos os 20 critérios de gestão do ensino público avaliados pelo MEC. “A nota 10 de Londrina foi com louvor. Na região, a gente também teve nota 10 em todos os pontos para Cambé e Sertanópolis”, ressaltou.

CNCA





O CNCA (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada) surgiu num momento em que o país registrou piora expressiva na nota de corte da alfabetização, fixada pelo Inep em 743 pontos. As provas do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) revelaram uma queda na proficiência média das crianças avaliadas, de 750 pontos em 2019 para 725,90 em 2021. Outro dado é que a análise por estado também mostrou uma piora do desempenho no ciclo de alfabetização. Em 2019, oito estados tiveram 50% ou mais dos estudantes do 2º ano considerados alfabetizados. Em 2021, só Santa Catarina conseguiu alcançar esse patamar.





