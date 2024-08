Londrina EC mantém projeção de 30 pontos e confia em retrospecto fora de casa

O 0 a 0 com o Floresta foi mais um tropeço do Londrina no estádio do Café e evitou que o Alviceleste se aproximasse da classificação para a segunda fase da Série C. Faltando três rodadas para terminar a primeira etapa do Brasileiro, o LEC ainda só depende dele, mas terá que buscar pontos fora de casa.







Os cincos primeiros colocados já estão classificados: Botafogo, Athletic, São Bernardo, Ferroviária e Volta Redonda. Outras cinco equipes brigam diretamente pelas três vagas restantes: Londrina, Ypiranga, Figueirense, Tombense e Remo.

O Tubarão é o sexto colocado, com 25 pontos e 52% de aproveitamento. Terá pela frente o Figueirense, em Florianópolis, o Remo, em Belém, e o Náutico, na última rodada, no estádio do Café.





O LEC tem um ponto a mais que o Ypiranga, que ainda tem quatro jogos a disputar, e três a mais que o Figueirense, adversário de domingo (11), às 16h30, no Orlando Scarpelli. Em caso de vitória, o time catarinense chegaria a 25 pontos e ultrapassaria o Londrina no número de vitórias - 7 a 6.

"Vai ser fundamental não perdermos porque qualquer vitória o Figueirense nos ultrapassa. Mais uma vez temos que encarar como o jogo do acesso e entrar 100% ligados. Se tivéssemos ganhado do Floresta, poderia ser diferente, mas agora eles sabem que podem nos passar, então será um jogo muito difícil", afirmou o técnico Claudinei Oliveira.





Após encarar o Londrina, o Figueirense terá o São José em casa e o Volta Redonda fora, na última partida. O Ypiranga faz o jogo atrasado com o Caxias nesta quarta-feira (7), em Erechim, e depois enfrenta o Floresta (F), o Sampaio Corrêa (C) e o Athletic (F).





