Londrina EC mostra confiança, mas prega respeito para decisão de domingo

A vitória diante do Ypiranga e a manutenção das chances de acesso, aumentaram a confiança do Londrina para a reta final da Série C . Faltando duas rodadas, o Tubarão depende só dele para subir, mas terá que vencer no próximo domingo (29), em casa, algo que ainda não aconteceu neste quadrangular.







A expectativa de vencer a Ferroviária é muito grande, apesar do elenco ressaltar a qualidade do adversário e pregar humildade e respeito ao rival.

"Nós nunca deixamos de acreditar e a equipe sempre luta até o fim. O Londrina é um time que não para de correr", afirmou o lateral Thiago Ennes, usando a expressão batizada pelo técnico Claudinei Oliveira como símbolo deste LEC na Série C.





O Tubarão já conseguiu vários resultados nos minutos finais das partidas, como aconteceu em Erechim, quando o gol da vitória saiu aos 52 minutos. Gustavo França, autor do gol no Rio Grande do Sul já havia garantido também a vitória contra a Aparecidense, na primeira fase, nos acréscimos.





"O futebol proporciona esta emoção até o fim. Claro que gostaríamos de matar o jogo o quanto antes, até para aliviar o estresse nosso e do torcedor. Mas não tem como controlar estas questões. Mas se for para continuarmos ganhando no fim, que continuemos assim", apontou Gustavo França.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: