Londrina: Economia Solidária conta com diversas opções de chocolates e artigos para a Páscoa

Apesar da Páscoa estar se se aproximando, ainda é possível adquirir os produtos do PMES (Programa Municipal de Economia Solidária) que conta com diversas opções de chocolates e artigos de decoração. Em 2025, uma das novidades foi o Catálogo de Páscoa, que traz todos os itens disponíveis para comercialização, com fotos e preços. Clique aqui para acessá-lo.





Os empreendimentos do programa disponibilizam vários tipos de produtos, como ovos e pirulitos de chocolate, bombons e trufas. Na área de artesanato e decoração, é possível encontrar produtos com o tema da Páscoa, como cestos e coelhos de crochê, bolsas, avental e panos de prato. Os produtos são artesanais, têm preço justo, e toda a renda obtida através se sua comercialização é revertida 100% para os artesãos que integram os grupos solidários.

O coordenador do Centro Público de Economia Solidária, Marcos Regazzo, contou que os preços dos ovos de Páscoa variam entre R$ 25,00 e R$ 65,00. “Temos ovos simples, trufados e de colher. Há, ainda, lembrancinhas de chocolate, como caixinhas de bombons, chocolate em barra e pirulitos de chocolate em formato de coelhinho”, detalhou.





De acordo com Regazzo, nesta última semana antes da Páscoa são realizadas algumas feiras específicas para a venda dos produtos. A próxima será na quarta-feira (16), das 14h às 17h, no saguão da Prefeitura de Londrina (Avenida Duque de Caxias, 635). Estarão disponíveis tantos os produtos alimentícios quanto os de decoração e artesanato.

O Centro Público de Economia Solidária, na avenida Rio de Janeiro, 1.278, também prossegue com as vendas esta semana. O local atende de segunda a sexta, das 9h às 17h. No feriado desta sexta-feira (18), Paixão de Cristo, a unidade estará fechada, mas abrirá sábado (19), das 9h às 13h, excepcionalmente, para atender a demanda da Páscoa.





Sobre o Programa

O PMAS é gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Cáritas Arquidiocesana de Londrina. Atualmente, o programa atende aproximadamente 130 pessoas de todas regiões de Londrina, em cinco áreas de produção: artesanato, costura, alimentação, agricultura familiar e prestação de serviços.





A iniciativa representa uma forma de organizar a produção, distribuição e consumo, alicerçada na igualdade de responsabilidades dos participantes dos EES (Empreendimentos Econômicos Solidários). O programa disponibiliza apoio técnico, assessoria e capacitação à produção e comercialização de uma enorme gama de produtos.





O Programa conta com três pontos de comercialização: o Centro Público de Economia Solidária, (Avenida Rio de Janeiro, 1278), que possui o Café e Arte; a Cantina Pé Vermelho, localizada no piso térreo da sede da Prefeitura; e o Centro de Estética, espaço de prestação de serviços na área da beleza, localizado no Conjunto Mister Thomas. Na página do Instagram @economiasolidaria_londrina é possível acompanhar as produções e locais de comercialização.





