Ovo de Páscoa naked com brigadeiro

Placas de chocolate branco

1 - Em um recipiente, coloque a cobertura e leve ao micro-ondas, em potência média, por 3 minutos, mexendo a cada 30s.

2 - Tempere a cobertura seguindo as orientações da embalagem e despeje em 3 moldes de casca de ovo plano. Leve para a geladeira, por 10 minutos, ou até que a forma fique opaca.

Brigadeiro tradicional

3 - Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate. Misture bem.

4 - Leve ao fogo médio, misturando sempre, por 8 minutos, ou até desgrudar do fundo da panela, como no ponto de brigadeiro. Desligue o fogo e espere amornar.

Brigadeiro branco

5 - Em uma panela média, coloque o leite condensado e a manteiga e mexa bem.

6 - Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por 8 minutos, ou até desgrudar do fundo da panela, no ponto de brigadeiro. Desligue e deixe amornar.

Montagem

7 - Coloque cada brigadeiro em sacos de confeitar.

8 - Sobre uma das placas de chocolate, vá colocando gotas do brigadeiro tradicional até preencher totalmente.

9 - Coloque outra placa por cima, e decore com as gotas do brigadeiro branco.

10 - Finalize com a última placa de chocolate. Na decoração, alterne gotas de chocolate branco e tradicional.

