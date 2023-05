Londrina: Empresa é contratada para fazer tapa-buraco

A prefeitura contratou uma terceirizada para fazer serviços de tapa-buracos em todas as regiões de Londrina. A empresa, que tem sede em Curitiba e é uma das responsáveis pela obra da Cidade Industrial, vai receber R$ 12,2 milhões por um ano de vínculo. São R$ 363 mil a menos em relação ao valor que o município estava disposto a pagar. A cidade foi dividida em quatro lotes, com a mesma empreiteira levando todos. O processo licitatório já foi homologado pela secretaria de Gestão Pública.





Segundo o poder público municipal, o objeto é conseguir a “reparação, restauração e conservação da malha viária para dar segurança aos usuários, resultando também na melhoria da mobilidade urbana”. “Temos quatro equipes de tapa-buracos, que é uma equipe pequena pensando no tamanho da cidade”, destacou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

O secretário afirmou que depende deste serviço para promover outras melhorias em algumas localidades. “Precisamos da contratação da empresa para fazer o tapa-buraco e pequenas reperfilagens para podermos aplicar o micropavimento. Além disso, com a cidade dividida em dois trechos dá condição de soltar uma frente grande de tapa-buraco e o micropavimento, que já temos um contrato”, afirmou.





O tapa-buraco é uma demanda, por exemplo, no jardim Antares, na zona leste. No cruzamento das ruas Iracema com Ângelo Antônio Tronchini existem buracos nas duas esquinas e o que também não falta é reclamação. “Semana passada taparam vários buracos grandes na região, até achei que ia chegar aqui, mas isso não aconteceu. Espero que não tenhamos que esperar uma terceirizada para ver essa melhoria, porque até lá as crateras só vão aumentar”, pontuou o auxiliar administrativo Felipe Henrique Fernandes.





